W Biedronce będzie można już nie tylko zrobić zakupy, ale "tankować" samochody elektryczne i hybrydowe Agnieszka Domka-Rybka

Na zdjęciu po lewej stronie - Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka, po prawej - Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce. Nadesłane/Powerdot Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dzięki wejściu Biedronki w świat elektromobilności każdy zakątek kraju będzie miał dostęp do szybkich ładowarek dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Do końca przyszłego roku pojawią się one w 600 lokalizacjach przy sklepach sieci Biedronka zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych miastach, a każde urządzenie jednocześnie będzie mogło ładować do trzech aut. Tym samym powstanie 1800 punktów ładowania, których operatorem będzie Powerdot.