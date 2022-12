Cukrownia Żnin – reaktywacja, czyli drugie życie i uciecha dla turystów nie tylko z Kujaw i Pomorza Marek Weckwerth

Cukrownia Żnin w roku 2022. Po lewej jej stare oblicze, po prawej galeria spacerowa i drzwi wejściowe do hotelowych pokojów. Patrz też kolejne zdjęcia! Marek Weckwerth Zobacz galerię (39 zdjęć)

Z zewnątrz dawna cukrownia w Żninie prezentuje się tak jak od wielu lat po jej zamknięciu – powiedzmy sobie szczerze, że zwyczajnie, bez ekscytacji. Ale w środku to już zupełnie coś innego – postindustrialne pomieszczenia zostały zaadaptowane do nowej funkcji hotelowo – konferencyjnej i to w sposób zupełnie niezwykły.