W Brzyskorzystewku koło Żnina został potrącony pieszy. Policja apeluje o noszenie odblasków

Do tego wypadku doszło w środę (22.11.2023) po godzinie 17:00 w Brzyskorzystewku (gmina Żnin), na dawnej drodze K5.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący osobowym peugeotem najechał na pieszego, który poruszał się nieoświetloną drogą, nie posiadając elementów odblaskowych. Ranny 29-latek, mieszkaniec gminy Żnin został przewieziony do szpitala. 39-letni żninianin, kierowca peugeota w chwili zdarzenia był trzeźwy, posiadał uprawnienia do kierowania, natomiast od pieszego zabezpieczono krew do badań laboratoryjnych - informuje mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk w zastępstwie oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.

Policjanci apelują o noszenie elementów odblaskowych. Oto przypomnienie przepisów i rad dotyczących takich przedmiotów: