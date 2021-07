W bydgoskim Myślęcinku odbyła się Botaniczna Piątka [zdjęcia]

Botaniczna Piątka to cykl spotkań w Ogrodach Botanicznych w całej Polsce. Projekt został zapoczątkowany w sierpniu 2016 roku w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu - aktualnie Botaniczna Piątka odbywa się w Ogrodach w Powsinie, Mikołowie, Myślęcinku, Łodzi, Poznaniu i Lublinie. Dystans, jaki do pokonania mają uczestnicy zawodów to zawsze 5 km - biegiem lub marszem. Na mecie rywalizacji każdy otrzymuje pamiątkowy odlewany medal z motywem kwiatowym, napoje oraz poczęstunek - najlepsi mają szansę na pamiątkowe nagrody w swojej kategorii wiekowej.