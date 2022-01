W chełmińskim Urzędzie Miasta zachęcają: "Naprawiajmy wspólnie miasto"

- Co więcej, mieszkańcy mogą śledzić status naprawy. W ten sposób dowiedzą się, czy zgłoszenie zostało przyjęte i zrealizowane - - mówi Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Dzięki narzędziu działania na korzyść miasta w postaci zgłaszania nieprawidłowości, które my możemy korygować, są naprawdę łatwe.

Aby zgłosić sprawę do podjęcia wystarczy wejść na stronę:https://naprawmyto.pl/chelmno, wskazać miejsce, napisać, czego dotyczy zgłoszenie, opcjonalnie dodać zdjęcia, co ułatwi weryfikację problemu, wybrać kategorię dla sprawy (np. bezpieczeństwo, infrastruktura, przyroda).

Widzicie nieprawidłowości? Zgłaszajcie je do magistratu

- Aby dodać zgłoszenie, nie trzeba być zarejestrowanym. Osoby zalogowane mogą jednak korzystać z większej liczby możliwości aplikacji np. śledzenia postępu prac nad problemem - dodaje Klaudia Peplińska. - Nie będą musieli także czekać na weryfikację swojego zgłoszenia - weryfikację muszą przechodzić zgłoszenia osób niezalogowanych. Do tej pory mieszkańcy mogli zgłaszać nam tematy, które wymagają interwencji, telefonicznie, osobiście lub poprzez media społecznościowe. Dziś staje się to jeszcze sprawniejsze, ponieważ na mapie zgłoszonych interwencji widzą także, czy ktoś wcześniej nie zgłosił już problemu. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z aplikacji. To dobry przykład tego, jak wspólnie możemy działać na korzyść miasta i naszego komfortu życia w nim.