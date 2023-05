Włocławek korzysta z mobilnej aplikacji. Zmieniła nazwę, ale ma te same funkcje

Aplikacja informuje o ważnych wydarzeniach we Włocławku

Takie interwencje mogą zgłaszać włocławianie za pomocą aplikacji

Aplikacja umożliwia mieszkańcom również zgłaszanie interwencji (po zalogowaniu się w systemie). Służy do tego moduł „Zgłoszenia”. Koordynatorem tego modułu jest straż miejska. To do niej, w pierwszej kolejności trafiają, informacje o sytuacjach wymagających interwencji. Następnie rozdzielane są na poszczególne wydziały czy jednostki zgodnie z charakterystyką zgłoszenia. Aplikacja nie służy do obsługi zdarzeń, które wymagają natychmiastowej reakcji, np. zgłoszeń do wypadków drogowych. W takim przypadku należy skorzystać z telefonów alarmowych.