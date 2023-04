W Chełmnie kobieta wjechała samochodem w dziecko. Potrącenie na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem (19.04.2023).

- Natomiast 37-letnia kierująca, która spowodowała to zdarzenie, została ukarana przez policjantów mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jej konto zostało dopisanych 15 punktów karnych - dodaje Tomasz Zieliński.

Potrącony 11-latek został przewieziony do szpitala na badania, które nie wykazały poważnych obrażeń. Wiadomo już, że przechodził przez jezdnię w sposób prawidłowy.

Policjanci apelują, zarówno do kierujących, jak i do pieszych, o przestrzeganie przepisów drogowych, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych.

- Pamiętajmy, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest na przegranej pozycji, a takie spotkania rzadko mają szczęśliwe zakończenie - apeluje Tomasz Zieliński.