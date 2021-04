W Choceniu zaszczepisz się w aucie. Nawet nie musisz wysiadać

Jednocześnie będą uruchamiane punkty szczepień z samochodu czyli tzw. drive thru. Jak to będzie wyglądało? Podjedziemy w wyznaczone miejsce samochodem, wypełnimy ankietę, krótka konsultacja lekarska i wystawimy rękę z samochodu, by pracownicy zaszczepili nas na Covid 19. Następnie zjedziemy na parking i po odczekaniu 15 minut będzie można wrócić do domu.

Punkt drive thru będzie uruchomiony w Choceniu na placu targowym. Punkt będzie czynny każdego dnia, a w soboty po zakończeniu handlu na targowisku. Dziennie ma być szczepionych 400 pacjentów. Pierwsze szczepienia mają się odbyć po świętach majowych.

Nie ma żadnych ograniczeń geograficznych. Szczepić się będą mogli zarówno mieszkańcy gminy Choceń, jak i inni mieszkańcy - powiatu, czy miasta Włocławka. Do punktu szczepień rejestrować się można tak jak do każdego innego. Można też zmienić obecne wyznaczone miejsce na punkt drive thru w Choceniu. Można to zrobić na przykład przez infolinię o numerze 989.