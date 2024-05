W czerwcu zostanie oddana droga Brzoza-Barcin. Co z innymi ważnymi inwestycjami?

Sprawdziliśmy – we wtorek wczesnym popołudniem żadnego pracownika na odcinku DW 254 przebiegającym przez Brzozę i Olimpin nie zauważyliśmy. Natomiast ruch samochodowy, rowerowy i pieszy na udostępnionej już drodze odbywa się, choć z pewnymi ograniczeniami.

Nie ma jednak wątpliwości, że 22-kilometrowy odcinek drogi nr 254 uzyskuje całkiem nowe oblicze. To stare to był mówiąc popularnie, acz obrazowo – obraz nędzy i rozpaczy. Na kończoną właśnie trasę województwo wyda 100 milionów złotych. Szkoda tylko, że ciąg pieszo – rowerowy zbudowano tylko (na żądanie gminy Nowa Wieś Wielka) na odcinku z Brzozy do Nowego Smolna.