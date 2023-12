Wolontariuszki ze schroniska dla zwierząt w Grudziądzu: "Błagamy o dom dla nich. Inaczej stracą wszystko"! Poznaj je. Zobacz zdjęcia

- Pamiętam doskonale te psiaki jak do nas przyjechały z Węgrowa w ubiegłym roku. Były wylęknione. Chowały się w kąt. Sama wynosiłam je z samochodu gdy tutaj dotarły. Przez te ostatnie miesiące pracowałyśmy z nimi: my wolontariusze i pracownicy Centrum Opieki nad Zwierzętami aby przygotować je do adopcji - mówią wolontariuszki Monika Lewandowska i Julia Kwiatkowska. - Robimy wszystko, aby nie trafiły ponownie do tego miejsca. Czasu jest bardzo mało. Do niedzieli musimy znaleźć im domy... My już nie prosimy, my błagamy o to, by ktoś kto myślał o adopcji może właśnie w tym momencie podjął tę decyzję i da dom tym psiakom.

Gmina Łasin zawarła porozumienie z Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu z zakresu m.in. opieki nad bezdomnymi czworonogami, wyłapywania wałęsających się i agresywnych psów z terenu tego samorządu. I choć obowiązuje ono do końca grudnia 2023 roku, to gmina Łasin już podpisała umowę z PUH "Daniel" w Węgrowie na następny rok (co dopuszczają przepisy prawa) ale włodarze tej gminy nie godzą się na to, by psy zostały w COZ do końca grudnia wydłużając w ten sposób czas wolontariuszom, do których te zwierzęta mają już zaufanie, na znalezienie domów dla nich. Gmina Łasin wyznaczyła, że przekazanie czworonogów nowemu operatorowi ma nastąpić 11 grudnia!