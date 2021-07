Była weterynarz schroniska w Grudziądzu: - To przykra sytuacja... Byłam nękana i obrażana. Nie dało się dłużej tak pracować

Nowa kierowniczka COZ-u, Monika Grabowska po kontroli jakiej dokonała m.in. mówiła o tym, że nie było dokumentacji medycznej zwierząt, a faktury wystawiane przez gabinet Anny Sargalskiej znacznie przekraczały kwotę wynikającą z umowy. Wyjaśniała, że wezwała lekarkę do wyjaśnień i przedstawienia szczegółowej specyfikacji faktur. Zamiast tego weterynarz wypowiedziała umowę o świadczeniu usług opieki weterynaryjnej ze skutkiem natychmiastowym pozostawiając z dnia na dzień blisko 400 zwierzaków.

- Gdy nastąpiła zmiana kadrowa w zarządzie Fundacji nastawienie do mnie nowej prezes, kierowniczki i szefowej rady Fundacji było negatywne - uważa Anna Sargalska. - Dostałam nagle zakaz wywożenia zwierząt ze schroniska do mojego gabinetu celem wykonania szczegółowej diagnostyki, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Zostałam oskarżona o kradzież kota, którego wcześniej wyadoptowałam. Pod moją lecznicą zaparkował radiowóz... Policjanci zobaczyli, że kot leży pod kroplówką. Odstąpili od dalszych czynności.