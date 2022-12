W gminach powiatu włocławskiego niektórzy jeszcze czekają na tańszy węgiel. Ale większość już nim pali

Gmina Baruchowo jeszcze przed połową grudnia informowała, że zamówienie na rok 2022 w ilości 600 ton węgla po preferencyjnej cenie zostało w pełni zrealizowane. Ale dystrybucja jeszcze kilka dni trwała, bo do wydania było 400 ton opału. A do Urzędu Gminy w Baruchowie wciąż zgłaszali się kolejni zainteresowani zakupem tańszego węgla.

W gminie Choceń wydawaniem węgla zajmują się trzy punkty: Anro w Czerniewicach, Rt-Bud w Choceniu i SHR Czerniewice z siedzibą w Choceniu. Wybór punktu odbioru zależy od mieszkańca. Najwięcej węgla dotychczas mieszkańcy odebrali w Rt-Bud w Choceniu. Najchętniej kupowany był ekogroszek, ale też zainteresowaniem cieszył się orzech. Najmniej sprzedano natomiast miału. Łącznie do mieszkańców trafiło już ponad 605 ton węgla. - Wynik jest imponujący w porównaniu z gminami ościennymi nie kryje satysfakcji Roman Nowakowski, wójt gminy Choceń. Ale opał jeszcze był dystrybuowany do kolejnych mieszkańców i czekał na odbiór. Niestety, z przyczyn nie zależnych od gminy kilkukrotnie wstrzymane były dostawy węgla z wyznaczonych terminali. - Dokładamy wszelkich starań, aby mimo wszystko przywozić kolejne partie opału - zapewnia wójt. Dostawy przed świętami też były wstrzymane, ale, trwały negocjacje z PGE Paliwa w sprawie kolejnych dostaw.

Problemy z dostawami miała także gmina Włocławek. Ze względu na duże utrudnienia związane z przywozem węgla z punktów dystrybucyjnych w Kutnie i w Koninie gmina ta zawiesiła nawet do odwołania przyjmowanie wpłat od mieszkańców tytułem zakupu preferencyjnego węgla. - Gdy węgiel po cenie preferencyjnej będzie dostępny do nabycia w składach, uprawnieni do zakupu mieszkańcy będą informowani telefonicznie według kolejności składania wniosków - informował Urząd Gminy we Włocławku.

Przypominamy, iż 2 stycznia rusza druga tura składania wniosków, w której obowiązywać będzie przeniesienie limitów nie wykorzystanych w pierwszej turze. Mieszkańcy zakupić będą mogli zatem nawet do 3 ton na jeden wniosek w przypadku niewykupienia węgla w pierwszej turze lub w drugiej opcji - 1,5 tony plus wartość niezrealizowanego zakupu z pierwszej tury.