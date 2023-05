W gminach powiatu włocławskiego to już końcowa sprzedaż węgla. Opał można kupić jeszcze taniej

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach dała znowelizowana ustawa o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. W gminie Włocławek w końcowej sprzedaży jest ponad 20 ton węgla, a konkretnie asortymentu orzech. Cena sprzedaży - 2 tys. złotych za tonę. Sprzedaż końcowa rozpoczęła się 11 maja i prowadzona będzie do 31 lipca - zarówno dla mieszkańców gminy Włocławek, jak i spoza gminy. Jak informuje Urząd Gminy we Włocławku, osoby zainteresowane zakupem mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Królewieckiej 7 do 30 czerwca. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia - aż do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Z kolei Kowal dał możliwości nielimitowanego zakupu orzecha i ekogroszku w cenie 1900 złotych za tonę. Podstawę zakupu stanowić będzie wniosek lub zaświadczenie wydane przez odpowiednio miejscowy MOPS czy GOPS złożone w Urzędzie Miasta w Kowalu przy ul. Piwnej 24, także do 30 czerwca. Tu także wnioski o zakup będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej. - Przy sprzedaży końcowej nie ma limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego - podkreśla burmistrz Eugeniusz Gołembiewski.

