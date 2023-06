W gminie Kęsowo szykują się przebudowy kolejnych dróg

Kwota kontraktu to 2 191 066, 24 złotych. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2024 roku. Łączna długość dróg do przebudowy to niespełna 2 km, a dokładnie - 1943 m. Przedsięwzięcie to zostanie dofinansowane w 95 proc. z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.