W gminie Lubanie będą wymieniać kopciuchy na nowe piece. Gmina pomaga finansowo

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ciepła została podjęta przez Radę Gminy 28 września br. A weszła w życie 15 października. I już w październiku mieszkańcy złożyli wnioski. - Do tej pory zrobiło to 31 właścicieli domów - mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.

A to oznacza, że 100 tysięcy złotych, które gmina przeznaczyła na dofinansowanie do wymiany pieców, to może być za mało. Ale nie jest wykluczone, że ta pula zostanie zwiększona, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski otrzymali dofinansowanie. - Chcemy dołożyć jeszcze 25 tysięcy złotych - dodaje wójt Krzyżańska.