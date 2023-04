W gospodarstwie państwa Wełnitzów. Rolnicy postawili na kukurydzę i usługi [zdjęcia]

- Sprzedawaliśmy około trzech tysięcy tuczników rocznie - opowiada Jacek Wełnitz. - Zajmowaliśmy się trzodą chlewną w cyklu otwartym, ale wspólnie z synami podjęliśmy decyzję, by z produkcji zwierzęcej zrezygnować.

Nie chcieli inwestować w chlewnie

Bo gdyby zainwestowali w produkcję tuczników, to musieliby przynajmniej mieć pewność, że - w ciągu kilku lat - bilans nie będzie ujemny. A takiej pewności nie ma.

Na tej decyzji zaważył przede wszystkim fakt, że w istniejące budynki inwentarskie należałoby zainwestować. Dwie dotychczasowe chlewnie wymagały co najmniej modernizacji. I choć obecnie sytuacja na rynku trzody jest znacznie lepsza niż na przykład na początku minionego roku, to gospodarze przestali łudzić się, że kiedykolwiek nastanie stabilizacja na rynku wieprzowiny. - Rynek trzodziarski jest bardzo śliski - uważa pan Jacek.

Poza tym wciąż trwa walka z afrykańskim pomorem świń i jest to duże zagrożenie dla produkcji świń. - Co prawda do naszego regionu wirus ASF- u nie dotarł, ale nie ma gwarancji, czy tak będzie zawsze - dodał.

Z bydła też zrezygnowali, ale w tym przypadku powód był nieco inny - gospodarze postawili także na świadczenie usług rolniczych. - Specjalizujemy się w siewie i zbiorze kukurydzy uprawianej na ziarno - wyjaśnia pan Jacek.

Mają też suszarnię a w silosach sporo miejsca na zboże. Mogą w nich przechowywać do trzech tysięcy ton ziarna. I chociaż na rynku zbóż jest teraz duże zamieszanie, to im udało się zakończyć ostatni sezon bez strat.