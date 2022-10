W Grudziądzu i Łasinie swoje auto możesz sprawdzić za darmo! Akcja już w sobotę, 22 października

„Podczas sobotniej wizyty dowiemy się co może „stuka i puka”, „świszczy i piszczy”, a co może „nie gra” jak powinno. Profesjonalna porada diagnosty ułatwi nam naprawę lub pozwoli utrzymać dotychczasowy doskonały stan. Zadbaj nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale i dobro innych użytkowników - bądź odpowiedzialnym i mądrym kierowcą” - do skorzystania z bezpłatnych badań zachęcają organizatorzy.