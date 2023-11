"To ukłucie w szczytnym celu". Odznaczono honorowych krwiodawców PCK z Grudziądza i regionu [zdjęcia]

- To ukłucie w szczytnym celu - o oddawaniu krwi mówi Piotr Klufczyński, który oddał ponad 24 litry krwi. Odebrał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Odznaka ta jest przyznawana osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi. W Czarcim Młynie odbyła się uroczysta gala z okazji 65-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

- Zaczęło się gdy byłem jeszcze w szkole średniej i mieszkałem wówczas w Świeciu. Całą ekipą z kolegami z klasy chodziliśmy oddawać krew i tak już zostało - dodaje Piotr Klufczyński, który obecnie jest zrzeszony w klubie Honorowych Dawców Krwi przy Hydro - Vaccum. I dzieli się cennym spostrzeżeniem: - Krew jest potrzebna, bo niczym innym nie można jej zastąpić. By włączyć się w tę ideę trzeba mieć empatię. Wśród wyróżnionych także odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia był także kolega z pracy pana Piotra, Adam Osiak a zatem także należący do klubu HDK przy grudziądzkim HV: - To była spontaniczna decyzja. Taka sama z siebie. Chciałem po prostu pomóc i to była główna myśl jaka przyświecała mi gdy szedłem do punktu krwiodawstwa.

Pan Adam w ciągu dziesięciu lat oddał ponad 20 litrów krwi. - Odznaka jest dla mnie wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszego działania - dodaje. I dumnie podkreśla, że zachęcił już swojego syna, ucznia „Budowlanki” do oddawania krwi. Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymali też: Michał Janicki HDK OPEC

Albin Malinowski i Marek Lipowski - HDK „Mełno” przy urzędzie gm. Gruta

Krzysztof Karwaszewski

Sebastian Jaworowski

Barbara Sinicka

Zbigniew Łach

Krwi przybywa, ale zapotrzebowanie też rośnie

Okazją do spotkania i uhonorowania medalami oraz odznakami było 65-lecie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. - To misja, bezinteresowność. Altruizm - o idei honorowego krwiodawstwa mówił do zebranych Zbigniew Klawczyński, wiceprezes zarządu Głównego PCK w Warszawie . Prezydent Maciej Glamowski zwrócił się do przybyłych krwiodawców: - Chciałbym podziękować za to co robicie dla drugiego człowieka. Krew to niezastąpiony lek. Oddajecie cząstkę siebie tym którzy tego najbardziej potrzebują by wyzdrowieć, a czasami nawet by móc żyć.

Obecnie w Grudziądzu i rejonie działa 9 Klubów HDK PCK w tym 2 kluby młodzieżowe przy „Rolniku” i „Gastronomiku”.

Z danych jakimi dysponuje PCK wynika, że z roku na rok oddawana jest coraz większa ilość krwi. I tak np. a w 2021 roku - 3321 litrów

a w 2022 roku - 3858 litrów

a za 9 miesięcy 2023 roku - 3008 litrów( średnio na miesiąc to 334 l., a zatem szacuje się że za cały 2023 rok może to być ponad 4 tys. litrów) .

- W Polsce mamy też do czynienia z coraz większym zapotrzebowaniem na krew, co wiąże się z rozwojem medycyny i starzeniem się społeczeństwa - zauważa Grzegorz Radomski, prezes klubu HDK PCK PKP Grudziądz. - Dlatego honorowe krwiodawstwo to nie tylko wspaniała idea, ale też niezastąpiona metoda leczenia.

Oprócz krwiodawców, wyróżniono też osoby i instytucje, które bezinteresownie wspierają działania w ramach rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK. W tym redakcja "Gazety Pomorskiej", radia "Eska Grudziądz" i TV SM Grudziądz.

