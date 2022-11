W Grudziądzu zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy "Tak dla in vitro"

- Z szacunków wynika, że z problemem niepłodności w Polsce boryka się około 15-20 procent społeczeństwa, co stanowi około 3 miliony Polaków. Chcemy ich wesprzeć w staraniach o posiadanie potomstwa - mówi Milena Zakrzewska z KO w Grudziądzu. - Koszt leczenia metodą in vitro, która jest jedną ze skuteczniejszych metod leczenia niepłodności waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych stąd inicjatywa, aby to z budżetu centralnego było finansowane.