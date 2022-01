W Janikowie skradziono szczoteczkę do zębów, perfumy i tonik do twarzy. Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? [zdjęcia]

Jeśli ktoś rozpoznaje go lub ma informacje na temat popełnionego przestępstwa kradzieży w sklepie, proszony jest o kontakt z policjantami w Janikowie pod numerem telefonu 47 7523 102 lub 47 7523 104.

- Do kradzieży doszło 22 stycznia w sklepie przy ulicy Głównej w Janikowie. Sprawca ukradł szczoteczkę do zębów, perfumy i tonik do twarzy. Wizerunek mężczyzny podejrzewanego o kradzież zarejestrował monitoring. Mężczyzna ubrany był w ciemną kurtkę i bluzę z kapturem, spodnie koloru niebieskiego oraz bordowe buty. Miał na pasie torbę typu nerka koloru jasnego - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.