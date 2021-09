W każdym produkcie jest cena prądu. Będzie jeszcze drożej - podwyżki za energię elektryczną są nieuniknione

- Wszyscy straszą dużymi podwyżkami cen energii.

- Potwierdzę to, co każdy może poczytać w Internecie i w pismach branżowych w ostatnich dniach: podwyżki za energię elektryczną są nieuniknione. Jedni piszą, że ceny wzrosną o kilkanaście procent, inni, że o kilkadziesiąt procent. Rozmawiam z właścicielami firm zajmującymi się rynkiem energii, potwierdzają, że na pewno czekają nas podwyżki. Z analiz wynika, że mieszkańcy "bloków" muszą liczyć się z podwyżkami rzędu kilkunastu złotych za miesiąc, a dla domów jednorodzinnych skala tej podwyżki wyniesie kilkadziesiąt złotych. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale na to wskazują niezależni specjaliści i analitycy. Dziś wiemy na pewno, że będzie drożej.

