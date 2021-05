W koronakryzysie ludzie tracą pracę i mają mniejsze wypłaty. Czy raty ich kredytów zmalały?

- Gdy się zapożyczałem nie zarabiałem najgorzej, no i miałem 100 procent pensji. W marcu zeszłego roku, gdy pojawił się COVID-19, moja firma obniżyła nam wynagrodzenia o 20 procent i do dziś otrzymujemy 80 procent pensji. W moim przypadku to jest prawie 700 złotych mniej miesięcznie. W dodatku ciągle słyszymy, że stracimy pracę w związku z zapowiadanymi rewolucyjnymi zmianach w regionalnych kolejach i spadkiem liczby pasażerów. Także nie wiem, co będzie z moimi kredytami.

Konsolidacja kredytów?

Dlaczego jest to rozwiązanie, które powinny rozważyć osoby dotknięte koronakryzysem? Przede wszystkim, korzystając z konsolidacji, zamiast kilku różnych zobowiązań w różnych miejscach, w bankach czy firmach pożyczkowych, będziemy spłacać jedną ratę pojedynczego kredytu - podkreśla Leszek Zięba, także ekspert ZFPF. W takiej sytuacji unikamy konieczności pilnowania, by każda płatność trafiała do danego wierzyciela na czas, a może być to kłopotliwe, gdy spłacamy kilka zobowiązań. Poza tym, będąc w takiej sytuacji, bardzo często możemy liczyć na obniżenie oprocentowania "nowego" kredytu i wydłużenie okresu jego spłaty. To z kolei również wpłynie na obniżenie comiesięcznej raty należności. Przeniesienie zobowiązań do innego banku, może być okazją do wynegocjowania lepszych warunków spłaty.