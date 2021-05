Kujawsko-Pomorskie firmy w koronakryzysie. Padają, walczą i zarabiają. Które?

Właścicielem Ciechu jest Kulczyk Investments, a przewodniczącym rady nadzorczej Sebastian Kulczyk i to on zainicjował produkcję maseczek w Bydgoszczy. - To działalność dodatkowa, bo nadal naszym głównym i podstawowym obszarem działania są pianki poliuretatnowe - podkreśla Mirosław Kuk, rzecznik prasowy Grupy Ciech.