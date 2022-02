W Kujawsko-Pomorskich szpitalach potrzeba krwi. Placówki pracują pełną parą, stąd prośba do krwiodawców o pomoc

- Nieustannie analizujemy zużycie krwi w różnych grupach - mówi Paweł Wojtylak, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

- Obecnie widzimy większe zużycie krwi "0 minus" i "A plus". Pojawiły się za niskie stany magazynowe i musimy apelować o pomoc, żebyśmy mogli zapewnić ciągłość dostaw dla szpitali. Dziś trudniej nam zdobywać nowych krwiodawców. Ogranicza nas COVID. Wielu ludzi jest na izolacji kwarantannie, w tym również nasi krwiodawcy. Z tego powodu mamy mniejszy dopływ ludzi do oddawania krwi. Szkoły średnie są nieczynne, a mieliśmy zaplanowane akcje pobierania krwi. Studenci na uczelniach również pracują w trybie zdalnym, nie ma ich na miejscu. Po prostu jest mniej krwiodawców, mniej może się och zgłaszać do oddawania krwi. Stąd też trudniej nam utrzymywać odpowiednie zapasy krwi, co nie znaczy, że mamy problemy. Szpitale zaopatrywane są na bieżąco - dodaje.