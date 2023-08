W Kujawsko-Pomorskiem borelioza się nasila. Tak należy reagować na tę chorobę

Boreliozę rejestrowana jest we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, ale liczba przypadków jest zróżnicowania. Rok do roku najwięcej zachorowań rozpoznaje się w powiatach bydgoskim i grudziądzkim. - Przypadki boreliozy notowane są przez cały rok, nawet w sezonie zimowym. Jednak szczyt zachorowań przypada na miesiące letnie i wczesnojesienne – uczula Inspekcja.

Chorzy twierdzą, że trudno podejrzewać neuroboreliozę. - Na początku objawy są nieswoiste, pojedyncze – tłumaczy pan Jacek. - To ból stawu, jednego, drugiego, ból kości ogonowej, jakieś dziwne uczucie w nodze, jakby była słabsza, itp. Taki stan może trwać latami, zależy od kondycji organizmu, ale w końcu następuje atak boreliozy i objawy szybko postępują. Można rzec, człek się sypie. Dlatego należy leczyć się do skutku.

Co robić, żeby kleszcz nie wgryzł się w nasze ciało? - Przede wszystkim należy osłonić jak największą powierzchnię ciała (długie rękawy, długie nogawki i pełne buty) i stosować preparaty odstraszające – odpowiada Łukasz Betański - Po powrocie do domu należy jak najszybciej zmienić ubranie i obejrzeć swoje ciało, szczególnie zwracając uwagę na miejsca, w których skóra jest delikatna: głowę i okolice uszu, pachy, doły łokciowe i podkolanowe, pępek, brzuch, pachwiny, itp.

Warto też wziąć prysznic. - Dokładne umycie się za pomocą gąbki może pomóc pozbyć się kleszczy, które dopiero poszukują odpowiedniego miejsca do żerowania, bo czasem zajmuje im to kilka godzin. Szacunkowo powoduje to spadek ryzyka zachorowania nawet o 60 proc. - radzi Łukasz Betański. - Pamiętajmy, że jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia. Ocenia się, że do 12 godzin od momentu ukąszenia liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka, będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie.