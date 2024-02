W Kujawsko-Pomorskiem rośnie zainteresowanie produkcją sadzeniaków. Polecają je naukowcy

Dobre, polskie odmiany

Odporność zleży m. in. od odmiany. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB zwraca uwagę na to, że w polskiej produkcji sadzeniaka systematycznie maleje udział krajowych odmian ziemniaka: - Ekspansja odmian zagranicznych przybrała na sile po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – wyjaśnia dr Oleksiak. - Od tego czasu w Polsce mogą być uprawiane i reprodukowane odmiany z Katalogu Europejskiego (CCA). Ich udział wzrasta, w 2022 r. stanowiły one 57,1 proc. produkcji nasiennej w Polsce, czyli więcej niż rok wcześniej (55,7 proc.).