Żniwa 2021. Cena pszenicy i innych zbóż może utrzymać się na wysokim poziomie

- Ceny pszenicy w sezonie 2020/21 istotnie wzrosły pod wpływem zwiększonego popytu na świecie - komentuje Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego z Departamentu Analiz Ekonomicznych, Zespołu Analiz Sektorowych.

- W czerwcu przeciętna krajowa cena skupu, według GUS, osiągnęła poziom 97,03 zł/dt, tj. wyższy o 19,4% r/r i jednocześnie najwyższy od kwietnia 2013 r. Perspektywa żniw wpływa sezonowo na obniżki cen pszenicy, niemniej te pozostają na poziomie wyraźnie wyższym niż przed rokiem.

Jakiej ceny za pszenicę spodziewać się po żniwach 2021?

- W połowie lipca roczne tempo podwyżek zmniejszyło się do +12-13% - zauważa Mariusz Dziwulski. Czy to oznacza, że wkrótce ceny zbliżą się do poziomu sprzed roku? Niekoniecznie. - Oczekujemy, że dodatnia dynamika wzrostu utrzyma się co najmniej do końca 2021.