W Kujawsko-Pomorskiem zlikwidowano ponad 3 tysiące stad świń. Ba, w ciągu dwóch lat

Opłacalność spada, coraz więcej osób żegna się więc z rolnictwem. O tym m.in. była mowa podczas spotkania w podtoruńskim Przysieku, gdzie zebrali się przedstawicieli różnych organizacji rolniczych.

- Do niedawna, dla województwa kujawsko-pomorskiego, chów świń był wiodącym kierunkiem produkcji. Kolejne kryzysy i załamania cenowe na rynku wieprzowiny, ale także coraz wyższe wymagania związane z bioasekuracją, tylko w ostatnich dwóch latach doprowadziły do likwidacji w naszym województwie ponad 3 tys. stad - wskazuje Antoni Chiniewicz z Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a zarazem przewodniczący PZZiOR Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

We wspólnym stanowisku podkreśla, że wyjątkowo niepokoi fakt, iż spadek odnotowano głównie wśród rolników dostarczających na rynek prosięta i warchlaki oraz produkujących żywiec wieprzowy w cyklu zamkniętym.

- Świadczy to o dalszym marginalizowaniu udziału rodzimych producentów w produkcji żywca wieprzowego - podkreśla Chiniewicz. - Podstawową bazę do produkcji mięsa wieprzowego w Polsce stanowią warchlaki importowane, głównie z Danii. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ich import wzrósł z 1,7 do 7,6 mln sztuk. Biorąc pod uwagę systematyczny spadek pogłowia świń w Polsce - wynoszącego obecnie nieco ponad 11 mln sztuk, trudno nie zauważyć zjawiska polegającego na postępującej likwidacji rodzimych producentów trzody chlewnej.