W Lipnie szkoła muzyczna będzie się mieściła w oryginalnym gmachu, zainspirowanym budową fortepianu!

W Lipnie trwa budowa nowoczesnego budynku na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia. W piątek odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. To największa w historii inwestycja powiatu lipnowskiego.

W miejscu po „starym” szpitalu w Lipnie trwa budowa nowoczesnego obiektu z salą koncertową, w której znajdzie siedzibę Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia. W piątek na placu budowy odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Podpisali go: starosta lipnowski Krzysztof Baranowski, Piotr Kubiaczyk, prezes Firmy Budowlanej Fijałkowski i S-ka, ksiądz kanonik Mirosław Korytowski, dziekan dekanatu lipnowskiego, Anna Smużewska, przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie, Robert Kapuściński, zastępca burmistrza Lipna Ilona Gronkowska, dyrektorka Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie.

- Inwestycja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków do profesjonalnej nauki młodzieży w szkole muzycznej i stworzenie właściwych miejsc pracy dla personelu – mówi starosta lipnowski Krzysztof Baranowski. - Jako władze powiatu pragniemy stworzyć uczniom optymalne warunki do rozwoju ich uzdolnień, zdobywania wiedzy i umiejętności muzycznych. Nowoczesny budynek szkoły ma stać się wizytówką miasta i powiatu oraz miejscem, w którym będzie się toczyło życie kulturalne.

Jest to największa inwestycja w historii powiatu. Koszt jej realizacji to kwota 12.533.616,10 zł. Prace mają potrwać siedemnaście miesięcy. Kształt bryły budynku został zainspirowany budową fortepianu. W elewacjach znajdują się okna przywodzące na myśl klawiaturę. Budynek dzieli się na dwie podstawowe części. Jest to sala koncertowa wraz z widownią na 256 osób, zaplecze techniczno-magazynowe, foyer, reżyserka oraz garderoba. Z kolei część dydaktyczna składa się z pomieszczeń biurowych, magazynowych, sali teorii muzyki, sali instrumentalnych i rytmiki oraz archiwum z biblioteką.