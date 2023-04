W lipnowskim szpitalu rozpoczyna się przebudowa neurologii. Potrwa pół roku.

Została podpisana umowa na przebudowę oddziału neurologii w lipnowskim szpitalu. Będzie ona kosztować ponad trzy miliony zł. Środki w całości pochodzą z budżetu powiatu.

Szpital Lipno, który zapewnia usługi medyczne nie tylko mieszkańcom powiatu lipnowskiego, zmienia się na lepsze. Od kilku lat nieprzerwanie trwają remonty – jeden się kończy, a następny się zaczyna. Niedawno oddano do użytku nowoczesną izbę przyjęć, zmodernizowany zakład opiekuńczo-leczniczy oraz oddział położniczy wraz z blokami porodowymi. To już warunki na miarę XXI wieku!

Kilka dni temu podpisano umowę na przebudowę oddziału neurologii, która potrwa pół roku. Wykonawcą została firma „Er-Bruk” Karen Avetisyan z Wielgiego. Powierzchnia użytkowa oddziału przeznaczonego do remontu to ponad 500 mkw. Całe zadanie opiewa na kwotę 3 mln 333 tys. zł. Zostaną wykonane łazienki przy salach chorych, wyodrębniony aneks kuchenny dla pacjentów oraz powierzchnia magazynowa. Środki na realizację tej inwestycji zostały w całości zabezpieczone w budżecie powiatu lipnowskiego.

Oddział neurologii znajduje się na IV piętrze budynku „A” w sąsiedztwie z oddziałem położniczym. Na tym oddziale diagnozuje się i leczy pacjentów z chorobami centralnego i obwodowego układu nerwowego. To m.in. choroby naczyniowe mózgu, guzy mózgu, padaczki, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa z zespołami bólowymi. Pacjenci mają zapewnioną specjalistyczną opiekę oraz wstępną rehabilitację poudarową.

- Jako włodarz powiatu wraz z władzami szpitala dokładamy wszelkich starań, aby unowocześniać i udoskonalać lipnowską lecznicę – stwierdza Krzysztof Baranowski, starosta lipnowski. - Dzięki realizacji tego zamierzenia oddział neurologii zyska nowe i nowoczesne oblicze, poprawiając jakość oferowanych pacjentom warunków leczenia.

Została też podpisana umowa na opiekę wytchnieniową. Na ten cel powiat pozyskał 1,5 mln zł z ministerstwa zdrowia. Od maja br. osoby przewlekle chore, którymi opiekują się najbliżsi będą przyjmowane na dwa tygodnie do szpitala bądź Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Ich pobyt będzie bezpłatny. Miejsc jest 150. Taka forma pomocy jest bardzo potrzebna. Wie o tym każdy, kto opiekował się osobą wymagająca całodobowej opieki. W tym czasie opiekunowie będą mogli chociażby załatwić sprawy, wymagające wyjazdu. Z kolei na jesieni zostanie ogłoszony przetarg na modernizację chirurgii. Pozostanie jeszcze do wyremontowania pracownia rentgenowska oraz laboratoria.

- Nasz szpital cieszy się dobrą opinią – podsumowuje starosta Krzysztof Baranowski. – W 2009 roku wyszliśmy z wielkich opresji. Szpital był bardzo zadłużony i ten dług spoczywa na powiecie. Z 67 mln zł zostało niewiele ponad 5 mln zł.