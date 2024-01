W miastach coraz mniejsze rodziny. Gdyby nie wsie, można by mówić o katastrofie w Kujawsko-Pomorskiem

Największy udział rodzin z dziećmi (par małżeńskich i związków niesformalizowanych) odnotowano w województwach: podkarpackim (50,0 proc.), małopolskim (48,7 proc.) i wielkopolskim i (47,1 proc.). Ogólny wskaźnik dla kraju to 44,6 proc. To duży spadek w porównaniu z danymi sprzed dekady, kiedy wskaźnik wynosił 51,3 proc. Nie zmienił się natomiast ranking województw - w 2011 układ województw był podobny.

Bogaci i samotni, biedni i rodzinni

Również na wsi coraz mniejsze rodziny

Udział gospodarstw składających się z trzech osób nieznacznie zmniejszył się w miastach najbardziej w miastach miastach (o 2,4 p. proc), natomiast wzrósł na wsi - o 2 p. proc. W 2021 r. gospodarstwa te stanowiły 18,2 proc. wśród gospodarstw zamieszkałych na wsi.

Zarówno w miastach, jak i na wsi obniżył się znacząco udział gospodarstw domowych składających się z czterech i większej liczby osób. W 2021 r. w miastach udział takich gospodarstw wynosił 25,4 proc. i w porównaniu do 2011 r. obniżył się o 3 p. proc. Na wsi - pomimo spadku udziału gospodarstw z czterema i więcej osobami (o 4 p. proc.) w porównaniu do 2011 r. - stanowiły one najwyższy - 49,7 proc. udział wśród gospodarstw tam mieszkających.

Według analityków, zmniejszanie się odsetka gospodarstw czteroosobowych jest związane ze zmniejszaniem się liczby zawieranych małżeństw i spadkiem liczby urodzeń. Dodatkową przyczyną może być także liczba zgonów, jakie miały miejsce w 2020 r. i 2021 r. związanych z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Zdecydowanie więcej gospodarstw jednoosobowych mieszkało w miastach. Ich udział wynosił 27 proc. ogółu. Z kolei na wsi najwięcej było gospodarstw dwuosobowych - 28,2 proc.

Gospodarstwa jednoosobowe na wsi występowały najrzadziej z wszystkich, było ich tylko 13,6 proc. i było ich mniej niż przed 10 laty.