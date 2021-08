W niedzielę będziesz mógł przejść z toruńskim PTTK Szlakiem św. Jakuba

OM PTTK w Toruniu jest pomysłodawcą tras oraz administratorem oznakowania Camino Polaco i Nadwiślańskiego Szlaku św. Jakuba.

Wycieczka, na którą zaprasza się turystów i pielgrzymów odbędzie się 22 sierpnia (najbliższa niedziela). Spotkanie uczestników o godz. 7.15 na dworcu autobusowym w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego, skąd o godz. 7.25 nastąpi wyjazd autobusem NKA do Gniewkowa. Trasa przejścia będzie prowadziła z Gniewkowa przez lasy Nadleśnictwa Cierpiszewo, Jarki, Kąkol do Cierpic. Do pokonania będzie około 20 km.