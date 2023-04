W Niedzielę Palmową 2023 w Żninie rozstrzygnięto konkurs na palmę i pałuckie kropidło [zdjęcia, wideo]

Niedziela Palmowa 2023 w Żninie. Zobacz wideo

Pałucka tradycja

"Wszystkie prace są wykonane z sercem"

- Kryterium wyboru najpiękniejszych prac i najbardziej prawidłowym było to, aby każda palma była zrobiona na podłożu trzciny. Na czubku powinna mieć pióropusz z trzciny. Początkowo palmy były robione z ziół. Takie palmy służyły potem do kropienia pomieszczeń lub innych czynności. Potem, ze względu na to, że Niedziela Palmowa jest o tej porze roku, kiedy ziół nie ma, zdobiono palmy kolorowymi kwiatkami, ale muszą być one wykonane sztuką pałucką. Widzimy, że wszystkie prace są wykonane z sercem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej tych prac i więcej zostanie wykonanych prawidłowo - powiedziała Janina Terzyk.