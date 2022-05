W Nowych Marzach powstaje kompleks budynków magazynowych

Kompleks magazynowy za restauracją Traper w Nowych Marzach

Kompleks budynków magazynowych powstaje w Nowych Marzach za restauracją „Traper”, którą widać doskonale jadąc drogą krajową DK 91 na odcinku Grudziądz – Świecie. To właśnie tam deweloper, firma Panattoni planuje budowę parku o powierzchni 70 tys. m kw. Pierwszy z czterech obiektów już powstaje. Będzie miał powierzchnię 8,5 tys. m kw. Jego budowa ma się zakończyć jeszcze w 2022 roku. Co ciekawe deweloper już ma podobno pierwszego najemcę, lidera nowoczesnych usług logistycznych w Polsce. - Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku powstanie także drugi, a być może i trzeci budynek - zaciera ręce Dorota Krezymon, wójt gminy Dragacz.