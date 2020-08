W Osielsku wycięli drzewa. Bo będzie skrzyżowanie

Mieszkańcy spod Grudziądza: - "Nie" dla zamknięcia przejazdu

Do mieszkańców Białego Boru w Gminie Grudziądz przyjechali przedstawiciele kolei z propozycjami poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym, gdzie w grudniu ub. roku zginął Janusz Dzięcioł. Jakie? I co na to ludzie?