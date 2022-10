W Ośrodku Harcerskim w Smerzynie przygotowano mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Pomogła fundacja Leroy Merlin [zdjęcia]

W Ośrodku Harcerskim w Smerzynie przygotowano mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Projekt wsparła fundacja Leroy Merlin.

Otwarcie ośrodka w Smerzynie z okazji zakończonego remontu współfinansowanego przez fundację Leroy Merlin, której celem był polepszenie warunków mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy miało miejsce w poniedziałek (10.10.2022). - Dzięki dużej wrażliwości i przychylności fundacji Leroy Merlin ale tez osobistego zaangażowania dyrektora bydgoskiego sklepu, który wraz z pracownikami wykazał bardzo dużą wrażliwość i chęć pomocy. To, przed czym stanęliśmy wspólnie, to tragedia, która nie mieści się w normalnych kategoriach. Tysiące, miliony ludzi musiało opuścić swoje domy, przyjechać do obcego kraju i znaleźli tu przyjazne serca harcerzy, samorządowców, mieszkańców tej ziemi. Bardzo ważne są warunki, których się przebywa. Dziś ośrodek spełnia takie warunki, których niejeden z nas nie ma tego w domu - powiedział harcmistrz Jerzy Grębala, komendant chorągwi kujawsko - pomorskiej ZHP. Dodał, że domki zostały wyremontowane, łazienki są w pięknym standardzie. Zostały zamontowane także pompy ciepła.

- Gdyby taka konieczność była, jesteśmy w stanie przyjąć gości z Ukrainy w doskonałych warunkach - dodał Jerzy Grębala i podziękował za pomoc Urzędowi Miejskiemu w Łabiszynie, samorządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz do wojewody i wydziału zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wspominano także wydarzenia z początku konfliktu rosyjsko - ukraińskiego.

- Nasza gmina od pierwszego momentu kiedy pojawili się u nas sąsiedzi zza miedzy, rozpoczęliśmy działania by pomóc. Pamiętnego popołudnia, kiedy zjawiła się u nas grupa dzieci wymagających szczególnej opieki, my w sposób sformalizowany, a także duża grupa mieszkańców gminy ruszyliśmy z pomocą. Wspólnie ze starostwem i osobami, które chciały nam pomóc, udało się stworzyć osobom, które jako pierwsze do nas dotarły dobre warunki - powiedział Jacek Kaczmarek, burmistrz Łabiszyna.

Dodał, że na terenie gminy Łabiszyn jest kilka miejsc, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy. Dzieci uczą się w łabiszyńskich szkołach. Wspomniał, że w ośrodku w Smerzynie jest Dzienny Dom Pobytu dla seniorów z gminy.

- Może jest w tym coś symbolicznego w tym, gdzie tutaj dotarły matki z małymi dziećmi i funkcjonują z naszymi łabiszyńskimi seniorami. Tym którzy będą korzystali z tych obiektów życzę aby faktycznie mieli to zadowolenie, ale żeby ta gościna trwała jak najkrócej. A jak będziecie chcieli do nas przyjechać, to zapraszamy, bo jest tak pięknie w Smerzynie, jak nigdzie - dodał burmistrz Jacek Kaczmarek.

Wicestarosta Andrzej Hłond stwierdził, że lepsze warunki w ośrodku harcerskim w Smerzynie pozwolą przyjmować ludzi przez cały rok, a nie tylko latem. Dziś jestem wzruszona i szczęśliwa, że zakończyliśmy ten projekt. To jest pierwszy projekt, który podpisaliśmy, było do 30 maja tego roku, w ramach funduszu solidarnościowego. Były także specjalne nagrody i wyróżnienia. Medal za zasługi chorągwi kujawsko - pomorskiej ZHP otrzymał Czesław Pranczk, dyrektor sklepu Leroy Merlin przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Srebrnymi odznakami wyróżniono: fundację Leroy Merlin, Fundusz Solidarnościowy, Sklep Leroy Merlin przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy, a także indywidualnie: Agnieszkę Bolek, prezes fundacji Leroy Merlin, Karola Poprawę, lidera operacyjnego Funduszu Solidarnościowego Leroy Merlin Polska, Magdalenę Siennicką i Katarzynę Piórkowską (pracują w Leroy Merlin).

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!