W powiecie lipnowskim w niedzielę zapowiada się bardzo gorący finał!

W powiecie lipnowskim 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapowiada się imponująco! Prężnie działają dwa sztaby – w Lipnie i Kikole. Oba w ubiegłym roku zebrały łącznie blisko 150 tysięcy złotych – 122 318,88 zł Lipno i 27 115,66 zł Kikół!

Lipnowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma w tym roku 75 wolontariuszy „warszawskich” oraz 125 sztabowych, a kikolski kolejno – 30 i 50. Oni już intensywnie pracują od grudnia, bo wtedy rozpoczęły się pierwsze imprezy w szkołach i turnieje sportowe. Niedziela będzie zwieńczeniem ich działań.

-Tegoroczny finał, wzorem lat ubiegłych, odbędzie się w NCLu – mówi Jakub Klaban z lipnowskiego sztabu WOŚP. – Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, tylko trochę obawiamy się deszczu. Prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne, ale na to nie mamy już wpływu. Szkoły organizowały swoje wewnętrzne finały przed rozpoczęciem ferii, a imprezy sportowe trwają od grudnia. Kulminacyjne wydarzenia, jak II Sztafeta WOŚP o długości 30 km zostawiliśmy na dzień finału. Jestem pełen optymizmu, bo na naszych aukcjach mamy prawie 40 tys. zł.

Na lipnowskich aukcjach można wylicytować mnóstwo oryginalnych przedmiotów i atrakcji. Jest piłka z autografem Marcina Gortata, piłki z podpisami zawodników Legii Warszawa, cross suzuki 50 z autografami zawodników MX Lipno. Swoje prace przekazali artyści. Są vouchery m.in. na wspólne gotowanie z Mirosławą Wilk, spływ kajakowy Drwęcą, nocleg dla dwóch osób na golubskim zamku, lot nad Płockiem samolotem CESSNA, roczny karnet do płockiego zoo.

W Lipnie w niedzielę już o godz. 9 rozpocznie się „granie” na basenie. Tam do godz.11 będzie można spróbować swych sił w nurkowaniu w akcji „Pierwszy oddech pod wodą”. O godz. 11 ulicami miasta przemaszeruje OSP Brzeźno, a następnie przejadą auta terenowe. W NCLu wystąpią harcerze z zuchami i zagrają zespoły: FAUX PAS, VATAHA,ROAN, zaprezentuje się sekcja psów ratowniczych Lipnowskiego WOPR. Odbędą się licytacje i wywiady z ludźmi z pasją, rejestracja dawców szpiku. Całość będzie transmitowana na facebooku. A w samo południe w wodach Jeziora Skępskiego zanurzą się morsy.

W Kikole finał rozpocznie się o godz. 13 w sali widowiskowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. - W niedzielę mamy występny naszych najmłodszych, ale też i coś dla nich w osobie Klauna Koko, zaśpiewa tajemnicza Szteella z Poznania, będzie pokaz tańca studia Jessydance, a na licytacji każdy znajdzie coś dla siebie – zachęca Dariusz Baranowski, szef Sztabu WOŚP w Kikole. - Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół Extazy. A po wszystkim tradycyjne światełko do nieba. Na zakończenie zagra Dawid Smoliński. W międzyczasie będzie można odwiedzić naszą kawiarenkę ze słodkościami i sklepik z gadżetami, nie tylko „wośpowymi”.