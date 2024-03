W Rotterdamie ruszają MŚ w short tracku. Polacy z medalowymi aspiracjami

Kończący się, blisko pięciomiesięczny okres startów zamyka najważniejsza impreza sezonu. Do mistrzostw świata w Rotterdamie biało-czerwoni przygotowywali się przez kilkanaście dni we włoskim Bormio i co najważniejsze, trenowali w pełnym składzie. Ostatnie miesiące nie oszczędzały bowiem polskich łyżwiarzy pod względem zdrowotnym. Od początku sezonu drobniejsze lub poważniejsze urazy eliminowały na krócej lub dłużej m.in. Diane Selliera, Felixa Pigeona czy Nikolę Mazur, a trenerzy kadry Urszula Kamińska i Gregory Durand w pewnym momencie musieli sięgać po zawodników nawet z kadry juniorów. Szanse debiutu w pierwszej reprezentacji otrzymały choćby Ada Majewska czy nastoletnie Anna Falkowska i Oliwia Bobier.

W Rotterdamie o eksperymentach nie ma mowy – do składu kadry, po przerwie spowodowanej groźnym upadkiem na PŚ w Dreźnie, wraca Nikola Mazur. 28-latka, która na zeszłorocznych MŚ w Seulu spisała się najlepiej z Polaków (była szósta na 500 metrów), pojawi się w rywalizacji indywidualnej i w kobiecej sztafecie, z którą w tym sezonie zdobywała już medal. W grudniu ubiegłego roku, podczas PŚ właśnie w Seulu, Mazur wraz z koleżankami zdobyły brąz w sztafecie. Biało-czerwoni w tym sezonie kolekcjonują trzecie miejsca – w PŚ sześciokrotnie stawali na najniższym stopniu podium, a dodatkowo raz na mistrzostwach Europy w Gdańsku (sztafeta mężczyzn), gdzie byli także drudzy w sztafecie mieszanej.