W Rynarzewie spłonęły dwie ciężarówki. Pożar gasiło pięć zastępów straży Maciej Czerniak

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godzinie 23. Ciężarówki stały na parkingu jednej z firm Zdjęcia nadesłane

Przy ulicy Szubińskiej dwie ciężarówki spłonęły niemal doszczętnie. To, jak doszło do zdarzenia, bada policja. Do gaszenia nocnego pożaru zaangażowano znaczne siły i środki.