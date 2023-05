W Sępólnie Krajeńskim powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będzie gotowy w połowie wakacji [zdjęcia]

Do tej pory gmina Sępólno Krajeńskie nie dysponowała profesjonalnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. Przy oczyszczalni miejskiej działał jedynie niewielki punkt, w którym odpady można było tymczasowo składować. Teraz sporo się zmieni. W miejscu starego punktu, powstaje nowoczesny obiekt, który będzie takim z prawdziwego zdarzenia. Prace modernizacyjne wykonuje Zakład Transportu i Usług z Sępólna Krajeńskiego. Potrwają one do końca lipca.