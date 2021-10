W Sępólnie opłaty za śmieci znów pójdą w górę. Kontrole deklaracji zostaną na stałe

26 zł od osoby – tyle obecnie wynosi opłata za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca gminy Sępólno. Czy od 2022 roku wzrośnie? Prawdopodobnie tak. Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych ma się rozstrzygnąć 10 listopada. Jednak już teraz władze gminy Sępólno spodziewają się, że może być tylko drożej, na co samorządy nie mają wpływu.

- Już teraz widzimy, że ceny na składowiskach dla naszych odpadów wzrosły – w Złotowie o 100 procent, więc stawka znów będzie musiała zostać zmieniona. Co więcej, system który przyjęliśmy, czyli stawka 26 zł, którą zaproponowali radni rok temu (my proponowaliśmy 29 zł), pokazuje, że będziemy mieć za ten rok około pół miliona w systemie „na minusie” – przyznaje burmistrz Waldemar Stupałkowski. Jak dodaje, gdyby rada miejska zgodziłaby się rok temu na 29 zł, wtedy system by się zbilansował.