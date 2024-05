W sobotę 70. ORLEN Memoriale Janusza Kusocińskiego. Chmara: to pierwszy ważny sprawdzian lekkoatletów w sezonie olimpijskim

Kibice, którzy przybędą w sobotę na Stadion Śląski będą mogli zobaczyć inauguracyjny w tym sezonie start wielkiej mistrzyni rzutu młotem Anity Włodarczyk, dla której ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego będzie pierwszym przystankiem w drodze do paryskich igrzysk. Na bieżni do wielkiego biegania wróci Sofia Ennaoui, która w Chorzowie wystartuje na dystansie 800 metrów. Startu, który będzie pierwszym w tym sezonie letnim przed polską publicznością, nie może doczekać się także wicemistrzyni świata w biegu na 400 metrów Natalia Kaczmarek. Zawodniczka Marka Rożeja w zeszłym roku na Stadionie Śląskim uzyskała czas 49.48, który w polskich tabelach historycznych ustępuje jedynie rekordowym biegom Ireny Szewińskiej.

– Stadion Śląski jest dla mnie szczęśliwym miejscem. Tutaj przed rokiem ustanowiłam rekord życiowy. Bieżnia w Kotle Czarownic jest naprawdę szybka. Mam nadzieję, że podczas sobotniego startu w Memoriale Kusocińskiego znowu dam sobie oraz kibicom dużo radości. Spoglądając na listy startowe widzę, że do Chorzowa przyjedzie duża grupa świetnych biegaczek. To też gwarancja dobrego biegania. Taka mocna obsada bardzo motywuje – przyznaje Natalia Kaczmarek.

Organizatorzy we współpracy ze śląskim kuratorium zaprosili do podziwiania gwiazd sportu młodzież szkolną. – Chcemy pokazać dzieciakom, że lekkoatletyka jest fajna. Najlepiej to zrobić zapraszając je na takie wydarzenie jak ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego. Tutaj będą mogły poczuć smak rywalizacji, zobaczyć z bliska gwiazdy, idoli – mówi koordynator grup młodzieżowych Maciej Kurylas.

Dla kibiców, którzy w sobotę przybędą na 70. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego przygotowano także dodatkowe atrakcje. Przed stadionem powstanie miasteczko świętującego w tym roku 10-lecie programu młodzieżowego PZLA Lekkoatletyka dla Każdego. Obok wyrośnie stoisko Narodowego Centrum Kultury, które zaprosi wszystkich do strefy Narodowego Programu Czytelnictwa.