W sobotę do Fortu XIII w Toruniu. A tam 50. pieczenie ziemniaka

Tras wędrówki powiedzie szlakami turystycznymi, najpierw czerwonym, a następnie czarnym, po to aby dotrzeć do Fortu XIII. Przed fortem turyści dołączą do uczestników 50. Zlotu Pieczonego Ziemniaka. Długość trasy wyniesie ca 10 km, a wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Hanna Czech. Każdy z uczestników zabiera ze sobą naczynie i łyżkę do spożycia grochówki. Udział w wędrówce należy potwierdzić w biurze oddziału, przy ul. Piekary 41.

To będzie 50. już Zlot Pieczonego Ziemniaka

W najbliższą sobotę 25 września Oddział Miejski PTTK wspólnie z 12. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Toruniu organizują jubileuszowy 50. Zlot Pieczonego Ziemniaka. Program imprezy zakłada tradycyjne pokonanie przez uczestników trasy pieszej, która zakończy się we Forcie XIII. Po przebyciu trasy uczestnicy "zmierzą się" z smaczną grochówką przygotowaną w oryginalnej kuchni polowej.