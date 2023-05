W sobotę z toruńskim PTTK do Strzyżawy i Czarnowa, z przeprawą promowa na solecki brzeg Wisły

Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Hanna Czech. Spotkanie turystów o godz. 8.20 na dworcu autobusowym przy ul. Dąbrowskiego w Toruniu, skąd o godz. 8.30 nastąpi wyjazd do Strzyżawy (kierunek Bydgoszcz). Trasa wyprawy o długości około 11 km będzie wiodła ze Strzyżawy, przez Małą Kępę, grodzisko w Kamieńcu, do przeprawy promowej łączącej Czarnowo i Solec Kujawski.

Dalej turyści przepłyną Wisłę promem „Flisak” do Solca Kujawskiego, z którego powrócą do Torunia koleją. Taki jest plan, ale organizatorzy zdają sobie sprawę, że przeprawę może uniemożliwić kolejna awaria promu (takie zdarzyły się już dwukrotnie). Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, będą zmuszeni wrócić do Torunia autobusem.