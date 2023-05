Oto nowa atrakcja turystyczna w Kujawsko-Pomorskiem. Rowerem do promu "Flisak" - to propozycja wyjątkowej wycieczki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który administruje całością przeprawy (drogą nr 249 i promem) informuje, iż prom kursuje w dni powszednie od godz. 6.00 do 19.00, zaś w niedzielę i święta od 7.00 do 17.00. Rejsy odbywają się nie rzadziej niż co godzinę. Wejście na pokład, a nawet wjazd własnym autem, są na razie bezpłatne.

Do końca sierpnia jednostka działa w trybie próbnym, w którym załoga wykonuje pomiary czasu przepływu między przyczółkami wiślanymi, załadunku i rozładunku ludzi i samochodów, i dopiero po wykonaniu analizy pomiarów ustalony zostanie docelowy „rozkład jazdy”.