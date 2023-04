W Świeciu wręczono promesy na zakup nowych wozów strażackich dla jednostek OSP z woj. kujawsko - pomorskiego

Promesy, to inaczej zapewnienie przekazania pieniędzy z budżetu państwa. Ale do zakupu wozów to nie wystarczy. Swoje dołożyć muszą też samorządy. - Na jednostki OSP przeznaczam w tym roku 4 miliony złotych. To aż 10 procent budżetu gminy - mówi Dariusz Gryniewicz, wójt gminy Sadki i członek tamtejszej jednostki OSP, który odebrał w Świeciu promesę na zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Jadwiżyn w powiecie nakielskim. - Jest nam niezbędny, bo jesteśmy specyficzną gminą. Przecina nas krajowa „dziesiątka”. Mamy sporo wyjazdów. Zakup wozu poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też kierowców i pasażerów aut, które przejeżdżają przez naszą gminę. A każdego dnia przejeżdża ich około 23 tysiące - wylicza wójt gminy Sadki.