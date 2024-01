W sztabach powiatu bydgoskiego trwa odliczanie do 32 Finału WOŚP. Pierwsze imprezy już za nami

W Dobrczu rozegrano już turniej tenisa stołowego z okazji 32 finału WOŚP. Rywalizację wygrał Karol Kwardys. Teraz organizatorzy zapraszają do ośrodka kultury. W niedzielę w godz. 16 - 20 obejrzeć tam można występy wokalne i taneczne i wziąć udział w licytacjach. Czynna będzie kawiarenka, foto budka i sklepik. Zagra m. in. orkiestra dęta.

Złote serduszko czeka

Finałowa niedziela w Koronowie rozpocznie się o godz. 13.30. Przy hali sportowej swoje umiejętności zaprezentują druhowie OSP z Koronowa, Gościeradza i Wtelna, a klub jeździecki Deresz proponować będzie chętnym przejażdżki konne.

O godz. 15.30 rozpoczną się w hali koncerty i licytacje. Złote serduszko pójdzie pod młotek około godz. 19. Na scenie zobaczymy m. in. Karolinę Andrzejewską, zespoły: Orion, Cherry Lips oraz Kriss x Szrek.

Orkiestra zagra także w mniejszych miejscowościach. W Tryszczynie przygotowano bal dla dzieci i loterię fantową. Panie z miejscowego KGW szykują wypieki. Start o godz. 11. Z kolei w Mąkowarsku warto zajrzeć w niedzielę do sali sportowej SP. Sporo się tam będzie działo od godz. 15. Co pół godziny organizatorzy zapraszać będą gości do licytacji. W przerwach zaplanowano m. in. pokazy WOPR i ratownictwa wysokościowego w wykonaniu strażaków z Bydgoszczy. W programie także kiermasz pączków i wystawa militarna.