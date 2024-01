W 105. rocznicę bitwy o Brzozę oddano hołd powstańcom. Zginęło ich tu 19 [zdjęcia]

- Przed laty prosiłem, by ulice przylegle do ul. Powstańców Wielkopolskich nosiły imię tych, którzy tutaj walczyli po to, byśmy my byli wolny. To byłby wyraz naszej pamięci. Bo ludzie, którzy tu mieszkają przekazywaliby z pokolenia na pokolenie pamięć o tych, o których my nie możemy zapomnieć, bo jeśli zapomnimy to stracimy swoją tożsamość – mówił w 105 rocznicę walk ks. Wojciech Szukalski, proboszcz parafii w Brzozie.