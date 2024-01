Solec koło Bydgoszczy został nazwany „Kujawskim” 100 lat temu. Było więcej propozycji

Kiedy po zjednoczeniu ziem z trzech zaborów powstała Polska, okazało się, że Solców w kraju jest przynajmniej kilkanaście. Rodziło to problemy. Często zdarzało się, że Poczta dostarczała korespondencję nie do tego Solca, co trzeba.

Chcąc poprawić sytuację wojewoda poznański 100 lat temu, a dokładnie 21 stycznia 1924 roku zaproponował, by miasto koło Bydgoszczy - dla odróżnienia - nazwać Solcem Kujawskim. Szybko pojawiły się jednak inne pomysły na zmianę nazwy miejscowości.