Turniej charytatywny dla Oliwki i Gabrysia z gminy Koronowo. U dzieci stwierdzono białaczkę

To już piąta edycja

- Impreza w koronowskiej hali odbywa się już po raz piąty. Zwykle powiązana jest z onkologią. Tylko raz, dwa lata temu, zrobiliśmy wyjątek dla pani Marzenki Bielawskiej z Koronowa. Potrzebne były pieniądze na zakup wózka elektrycznego dla niej, bo jest osobą niepełnosprawną. Rok temu zbieraliśmy na specjalistyczny ambulans, by przyjechał profilaktycznie do Koronowa zbadać dzieci pod kontem onkologicznym. Teraz zbieramy dla Oliwii i Gabrysia - wyjaśniała nam w hali sportowej Wioletta Górska, prezes Stowarzyszenia Łatwo Pomagać.

Wypięknieją remizy OSP. W 2024 r. inwestycje m. in. w Koronowie, Nakle, Potulicach

2 -letnia Oliwia i 9-letni Gabryś to mieszkańcy gminy Koronowo. Jesienią 2023 r. lekarze zdiagnozowali u nich białaczkę limfoblastyczną czyli raka krwi. Nie było chwili wahania by to właśnie oni byli w tym roku bohaterami dwudniowej imprezy charytatywnej, zwłaszcza że ojcowie obojga dzieci są mocno związani z koronowskim sportem. Tata Gabrysia Marek Socha jest trenerem piłki nożnej w klubie WKS Olimpia Wtelno, który powstał z jego inicjatywy. Z kolei Radosław Schreiber, tata Oliwki 13 lat był zawodnikiem Victorii Koronowo.